Guerra na Ucrânia já matou mais de 340 crianças

Desde o início da guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro, já morreram pelo menos 343 crianças e outras 635 ficaram feridas, segundo dados apresentados pela Procuradoria-Geral da Ucrânia.

"Mais de 978 crianças da Ucrânia foram afetadas na sequência da agressão armada de grande escala por parte da Federação Russa. De acordo com informação oficial, 343 crianças morreram e 635 ficaram feridas", indica o relatório divulgado pelas autoridades judiciais de Kiev, esta sexta-feira.

A procuradoria adianta ainda que os ataques aéreos e de artilharia russos atingiram mais de dois mil estabelecimentos de ensino em todo o país, 215 dos quais ficaram completamente destruídos.

No total, a guerra na Ucrânia já matou 4.731 civis, no entanto o número real pode ser substancialmente maior. A maioria das vítimas, mortos e feridos, é da região de Donetsk, no leste do país.