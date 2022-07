Jovem de 21 anos detido nos Açores por tentativa de homicídio

Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) na ilha das Flores, nos Açores, por fortes indícios de tentativa de homicídio. A vítima é um homem de 31 anos, informa a autoridade em comunicado.

De acordo com a nota, publicada esta sexta-feira, os factos ocorreram na madrugada da passada segunda-feira, dia 26 de junho, em contexto festivo, "durante o qual surgiu um conflito que culminou numa violenta investida do arguido contra a vítima, produzindo-lhe ferimentos na região craniana, com recurso a objeto de natureza contundente".

A vítima, devido à gravidade das lesões, acabou por ser "transportada de urgência pela Força Aérea para o Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, onde se mantém internada", explica ainda a PJ.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação.