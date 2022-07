Jovem de 19 anos esfaqueada num parque em Espanha pelo alegado companheiro

Uma jovem de 19 anos está em estado considerado muito grave depois de, na quinta-feira, ter sofrido várias facadas em Parla, Madrid, presumivelmente desferidas pelo companheiro, um homem de 20 anos. Este também deu entrada no hospital por apresentar feridas auto-infligidas nos braços e no abdómen.

De acordo com os serviços de socorro de Madrid, os factos ocorreram pelas 17h00 de quinta-feira, num parque na rua Carlota Bustelo, no município de Parla. A chamada para o serviço de emergência alertou para a presença de uma mulher com numerosas facadas e uma pessoa a fugir do local do crime.

El #SUMMA112 atiende a una mujer de 19 años con numerosas heridas por arma blanca un parque de la C/ Carlota Bustelo #Parla.



Es estabilizada tras una parada cardiorrespiratoria y trasladada en helicóptero al Hospital Doce de Octubre con un pronóstico muy grave. pic.twitter.com/mdemKoTSkN — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) June 30, 2022

A jovem tinha feridas no rosto, no pescoço e no peito, estava inconsciente e tinha perdido muito sangue.

O pessoal da emergência médica conseguiu estabilizar a jovem, embora mais tarde ela tenha entrado em paragem cardiorrespiratória - situação revertida pelos profissionais de saúde. Já o homem, alegado agressor, tinha feridas auto-infligidas nos braços e abdómen e foi levado para o Hospital Puerta del Hierro.

Fontes policiais indicam que a agressão ocorreu numa estrada pública e que os envolvidos são um casal. O homem foi detido e encontra-se sob custódia policial.