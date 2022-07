Direito de resposta e retificação do Conselho de Administração da RTP

Com referência à notícia publicada na edição do dia 25.06.2022, intitulada RTP. O buraco negro e à respetiva chamada de primeira página com o título Pé de vento na televisão pública, a RTP esclarece, de forma clara, que a afirmação que a RTP tem dado prejuízo nos últimos anos e Nicolau Santos já admitiu que pode voltar a dar este ano, é manifestamente falsa e, a bem da verdade, deve ser corrigida. De facto, entre 2010 e 2021, a RTP apresentou consecutivamente resultados líquidos positivos.

Tal informação consta dos Relatórios e Contas, devidamente validados pelo revisor oficial de contas e pelos auditores externos, divulgados publicamente e disponíveis no site da RTP, pelo que não se entende objetivamente qual a razão subjacente à publicação de informação falsa. A mera consulta, sem reservas, aos referidos documentos seria suficiente para verificar que os resultados líquidos da RTP nos últimos anos foram sempre positivos.

As restantes (inúmeras) referências que constam no texto que ora se responde não são factos, são um conjunto de afirmações feitas por terceiros – onde se inclui: a Comissão de Trabalhadores, uma crónica de outro jornal, assinada sob pseudónimo e uma ‘fonte’ que faz umas afirmações pouco sustentadas e erradas – alinhadas estrategicamente de modo a construir uma notícia onde constam diversos erros grosseiros e enviesados, mas suscetíveis de afetar, de forma evidente, a reputação da RTP. Na verdade, o artigo está repleto de afirmações imprecisas, de afirmações completamente falsas ou de afirmações descontextualizadas, com o propósito de artificialmente produzir um cenário totalmente deturpado relativamente à situação da RTP. Por limitações de espaço neste direito de resposta e retificação, indica-se, apenas, a título de mero exemplo de inúmeras outras afirmações falsas, que a escolha do novo delegado para São Tomé decorreu de acordo com as regras e as condições internas que estão fixadas detalhadamente desde 2009, tendo concorrido 11 trabalhadores e sendo um selecionado de forma unânime pelo júri, em conformidade com critérios objetivos. Outro exemplo é a descrição de ‘momentos de tensão’, confundidos com alterações normais e saudáveis (e até regulares) na estrutura orgânica da empresa.

A RTP encontra-se sempre disponível para prestar quaisquer esclarecimentos e só por não ter havido vontade da autora, uma notícia referente à RTP foi publicada com erros clamorosos, imprecisões e interpretações sensacionalistas, tendo prestado tal artigo, pelas razões referidas, um péssimo serviço aos seus leitores.

O Conselho de Administração

Nicolau Fernando Ramos dos Santos

Hugo Graça Figueiredo

Luísa Maria Coelho Ribeiro