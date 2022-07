Direito de retificação de Gonçalo Reis

Gonçalo Reis, Presidente do Conselho de Administração da RTP entre 2015 e 2021, esclarece, a bem da verdade, que a notícia publicada na edição do dia 25.06.2022, intitulada RTP tem buraco negro , bem como a respetiva chamada de primeira página, contem referências falsas ou erradas que importa retificar. Nessa notícia, e logo no inicio do texto, e referido que «A RTP tem dado prejuízo nos últimas anos e Nicolau Santos já admitiu que pode voltar a dar este ano».

Ora, a afirmação sobre prejuízos nos últimos anos é manifestamente falsa e deve ser corrigida.

De facto, entre 2015 e 2021, a RTP apresentou sempre resultados líquidos positivos e uma situação financeira absolutamente equilibrada.

Esses resultados positivos constam, de forma clara, dos Relatórios e Contas, divulgados publicamente e disponíveis no site da RTP, pelo que não há razão para se publicar informação falsa acerca do bom desempenho económico da empresa nos últimos anos.

Esclarece-se assim que os resultados líquidos da RTP nos últimos anos foram sempre positivos, a saber:

2021: lucro de 985 mil euros;

2020: lucro de 3.083 mil euros;

2019: lucro de 903 mil euros;

2018: lucro de 330 mil euros;

2017: lucro de 130 mil euros;

2016: lucro de 1.641 mil euros;

2015: lucro de 3.985 mil euros.

Gonçalo Reis

Presidente do Conselho de Administração da RTP entre 2015 e 2021