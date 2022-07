Costa avisou Pedro Nuno Santos: "Nem mais um deslize"

António Costa esperou que Pedro Nuno Santos apresentasse a demissão, mas o ministro entendeu que pode continuar no Governo. O PM manteve-o em funções mas avisou-o: ‘Nem mais um deslize!’. E a continuidade já estava decidida antes do encontro entre ambos em S. Bento.





António Costa foi apanhado de surpresa com o anúncio de Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, relativamente ao projeto para o novo aeroporto de Lisboa, e esperou até ao final da manhã de quinta-feira que o ministro apresentasse a demissão, apurou o Nascer do SOL. Mas Pedro Nuno Santos recusou demitir-se, por entender que tinha condições para continuar em funções, uma vez que tinha agido de boa fé e sem intenção de desautorizar o primeiro-ministro. O SOL apurou – e noticiou às duas da tarde de quinta-feira na sua edição online – que Pedro Nuno Santos ficaria no Governo com uma condição: assumir todas as responsabilidades por esta crise e pedir desculpas públicas ao Presidente da República, ao chefe de Governo e aos seus pares no Executivo. Mas além da condição, o primeiro-ministro deixou-lhe o aviso: não tolerará «nem mais um deslize!» ao ministro das Infraestruturas. Ao que o SOL apurou, Costa traçou mesmo uma linha de tolerância zero. Só depois de Pedro Nuno Santos acatar é que António Costa marcou a conversa final em São Bento para quando chegasse a Lisboa, regressado de Madrid.

Reunião com autarcas e jornalistas

Quarta-feira começou cedo para o ministro Pedro Nuno Santos, que se reuniu da parte da manhã com os quatro autarcas envolvidos nos aeroportos do Montijo e Alcochete e, à tarde, recebeu os diretores dos principais meios de comunicação social. Por volta das quatro da tarde começaram a surgir as notícias nos vários sites desses meios. À noite, Pedro Nuno Santos andou numa verdadeira maratona de televisão para televisão, tendo assumido uma postura considerada arrogante por vários analistas, nomeadamente com o Presidente da República e o líder do PSD_e da Oposição.

A manhã de quinta-feira começa com o anúncio bombástico da revogação, pelo primeiro-ministro, do despacho do Ministério das Infraestruturas. Costa estava em Madrid e recusou fazer qualquer comentário sobre o assunto, remetendo os jornalistas para o comunicado que o seu gabinete emitira sobre aquela decisão. A demissão do ministro estava em cima da mesa e as hipóteses que se colocavam eram apenas duas: ou Pedro Nuno_Santos apresentava a demissão ou seria exonerado por António Costa. Mesmo entre os socialistas, a continuidade de Pedro Nuno_Santos no Governo era considerada impossível, face a uma situação apontada por todos como «insustentável».

Pedro Nuno Santos, saído de S. Bento, marcou uma declaração à imprensa para o Ministério das Infraestruturas. Onde fez o mea culpa por «toda esta situação crítica à volta do despacho de avaliação ambiental estratégica».

E valeu-lhe o pedido de desculpas. No fim das contas, nem se demitiu, nem António Costa o afastou. «Até os políticos são humanos e como todos os seres humanos também cometem erros. O mais importante é quando os erros ocorrem, as pessoas terem consciência deles e corrigirem-nos. O ministro das Infraestruturas já revogou o despacho que tinha sido ontem [quarta-feira] publicado», disse o primeiro-ministro, revelando: «Tive uma conversa muito franca [com Pedro Nuno Santos] e para mim bastante esclarecedora. Tenho a certeza que o ministro das Infraestruturas não agiu de má-fé, compreendeu bem o erro que cometeu, teve a humildade de o assumir publicamente, teve a humildade de corrigir o erro que tinha cometido. Acho que a confiança está totalmente restabelecida».

Revogação

No comunicado em que António Costa anunciou a revogação do diploma em questão, o PM disse que a solução para o novo aeroporto de Lisboa «tem de ser negociada e consensualizada com a oposição, em particular com o principal partido da oposição», e que «em circunstância alguma, sem a devida informação prévia ao senhor Presidente da República».

Já Nuno Santos negara antes que esta tivesse sido uma decisão unilateral, argumentando, em declarações à RTP: «Nós já andamos há anos demais a decidir. Já chega. O país está sistematicamente a discutir localizações para o aeroporto. Já chega. Não havia nenhuma decisão, nenhuma escolha que não fosse ser alvo de críticas, o que é preciso é o Governo decidir e o Governo decidiu. Vamos avançar. Já estamos atrasados. Já é tempo demais», rematou.

Disse, ao mesmo canal, na quarta-feira, que não tinha de informar o PR sobre o anúncio da decisão.

Puxão de orelhas

Quem também foi apanhado de surpresa, aparentemente, no meio desta ‘confusão’, foi Marcelo Rebelo de Sousa, que falou previamente com António Costa.

«É o primeiro-ministro que escolhe os seus colaboradores e que é [ele] que deve a cada momento, olhando para o passado e para o presente, ver se são aqueles que estão em melhores condições para terem êxito nos seus objetivos», disparou o Presidente da República, desde Belém, em reação à polémica entre Costa e Nuno Santos.

O PM «é naturalmente responsável pela escolha mais ou menos feliz e pela avaliação que faz», recordou Marcelo, avisando: «O Governo foi mandatado por voto maioritário dos portugueses há três meses [...] a equipa escolhida pelo primeiro-ministro que tenha as melhores condições para prosseguir estes objetivos, sabendo que, se assim for, os objetivos são atingidos; se assim não for, os objetivos não são atingidos e a responsabilidade da escolha é, pela Constituição, do primeiro-ministro».

