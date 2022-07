Carlos Carreiras: "Quando sair da câmara volto à minha profissão até por razões financeiras"

Carreiras está confiante no futuro do PSD agora com Luís Montenegro na liderança, mas reconhece que chegou a temer pelo futuro do partido.





O que espera do congresso do PSD?

Já muitos falaram na necessidade de refundação do partido. O PSD tem agora uma grande oportunidade de fazer uma reestruturação forte e, de algum modo, criar um futuro que não se via há largo tempo a esta parte – não se percebia qual seria o futuro do PSD. Agora isso passa pela nova liderança e de ter a capacidade de ter um envolvimento maior com o partido e com os militantes do partido, que ficaram abandonados ao longo de todo este tempo, mas também passa por introduzir na política portuguesa novas propostas, novos discursos e novas intenções e, como se costuma dizer agora, novos propósitos. Luís Montenegro tem uma oportunidade grande para o fazer, não conheço qual a equipa que irá escolher, mas acredito que tem todas as condições para poder cumprir estes mesmos objetivos.

É a pessoa certa para conduzir o partido nesta fase quando se fala que é preciso unir e pacificar?

Luís Montenegro tem essas características e tem neste momento essa condição. Foi eleito por 3/4 do partido. Não há memória dos últimos tempos de uma percentagem tão grande ter eleito o líder do partido.

Chegou a ser apontado como vice-presidente do PSD...

Já fiz saber ao líder do partido que o apoio totalmente, que estou disponível para colaborar sempre que assim o entender, nomeadamente em alguns matérias que abordámos, mas para funções executivas do partido não posso assumir, neste momento, essas responsabilidades.

Por causa da câmara?

Por um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, o de saúde, o segundo porque preciso, quando me libertar da Câmara Municipal de Cascais, de voltar à minha atividade profissional, até por razões económicas, e isso não me leva a poder assumir, neste momento, essas responsabilidades executivas.

Esteve reunido com Montenegro. Que assuntos foram abordados?

Estive, mas não vou divulgar o que falámos.

Já esteve reunido com Montenegro, mas nunca esteve reunido com Rui Rio..

Não o conheço pessoalmente.

Mas isso não faz sentido, nem que seja por ser autarca de Cascais…

Nunca fui convocado para tal. Mas aí são os tais erros que considero que devem ser corrigidos e que estou certo que Luís Montenegro irá corrigi-los que é aproveitar ativos que o partido ainda tem. Tem excelentes autarcas, excelentes governantes no Governo Regional dos Açores e no Governo Regional da Madeira que não só têm uma experiência consolidada, como têm conhecimentos no terreno dos vários problemas e das várias soluções para esses mesmos problemas. Não ficaria surpreendido se Luís Montenegro apresentasse uma equipa em que o peso de autarcas experientes e de governantes regionais também experientes, fosse a futura equipa do PSD para os próximos dois anos. Mas tenho a sensação, embora de forma inesperada, que está a existir uma grande descoordenação do próprio Governo, e o PSD_pode ganhar com isso.

Como assim?

Em relação ao clima interno no Partido Socialista, os quatro putativos sucessores do secretário-geral do Partido Socialista no Governo estão a criar conflitualidade e, portanto, isso leva a que possa haver condições – pessoalmente não desejo, porque acho que os Governos devem cumprir os seus mandatos – para que mais cedo do que mais tarde Luís Montenegro seja o próximo primeiro-ministro.

Mas ainda falta muito tempo para o próximo ato eleitoral...

Da forma como estamos a ver como o Governo tem vindo a funcionar e, posso elencar um conjunto de dossiês, diria que pior gestão é quase impossível.

