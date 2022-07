Steven Tyler deixa clínica de reabilitação

Steven Tyler, vocalista dos Aerosmith, está de volta a casa depois de ter passado mais de um mês numa clínica de reabilitação.

De acordo com fontes próximas do artista, citadas pelo TMZ, o tratamento terá durado mais tempo do que estava inicialmente previsto mas foi bem-sucedido, estando aqueles que se encontram à sua volta felizes com os progressos.

Além disso, os mesmos destacam que o cantor está totalmente limpo e sóbrio, "incrivelmente bem" e com boa aparência física.

Os que o rodeiam dizem que Tyler é realista e que entende que tem de continuar a batalhar contra um problema que tem enfrentado ao longo da sua vida.