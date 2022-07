Montenegro e Moreira da Silva já votaram nos órgãos nacionais do PSD

Decorre hoje o terceiro e último dia do 40.º Congresso do PSD, com a votação dos órgãos nacionais.





Hoje é o terceiro e último dia do 40.º Congresso nacional do PSD, que decorre no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Entre as 9h e as 11h, o dia é dedicado às votações para eleger os órgãos nacionais do partido, restando saber se Luís Montenegro, eleito presidente em maio, terá uma maioria significativa ou não com a sua lista, encabeçada por Carlos Moedas e Maria Luís Albuquerque.

Montenegro votou no Pavilhão Rosa Mota, por volta das 9h50, e foram poucas as declarações aos jornalistas. “Agora é altura de votar, não é altura de intervir”, disse apenas.

Isto minutos depois de Jorge Moreira da Silva, candidato derrotado nas eleições diretas de 27 e 28 de maio, ter também colocado o seu voto nas eleições dos órgãos nacionais do partido.

A sessão de encerramento está prevista para as 13h, e contará com representantes do PS, CDS, IL, PCP, PAN, Livre e Chega, bem como o presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira.