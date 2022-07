Temperaturas vão subir e podem chegar aos 40 graus na primeira quinzena de julho

Começam as noites ’tropicais’.





O início de julho deverá registar um aumento geral da temperatura em todo o país, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que alerta que em algumas regiões as temperaturas podem mesmo ultrapassar os 40 graus

No entanto, nos primeiros dias podem ocorrer aguaceiros e trovoada, em especial no Norte e no Centro de Portugal Continental.

"Esta situação deve-se ao surgimento de um fluxo de leste sobre o continente, num padrão meteorológico de bloqueio e que se prevê que persista, pelo menos, na primeira década do mês, resultando em anomalias de temperaturas até 5.ºC em relação aos valores normais", explica o IPMA.

Já as noites também vão assistir a um aumento de temperatura, com as mínimas a variar entre os 20 e os 22 graus.