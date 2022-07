Morita oficializado no Sporting com cláusula milionária

O japonês Hidemasa Morita vai deixar o Santa Clara para se juntar ao plantel do Sporting, com cláusula milionária.





Hidemasa Morita, de 27 anos, é, oficialmente, jogador do Sporting Clube de Portugal. O clube ‘leonino’ anunciou a oficialização do contrato nas redes sociais, no dia em que o clube celebrou o seu 116.º aniversário. «Desde que vim para Portugal que queria jogar no Sporting. É um Clube muito grande e fantástico. Estou muito feliz», reagiu o médio japonês, que deixa assim os açorianos do Santa Clara. «Sem dúvida que este é o maior desafio em toda a minha carreira. Estou muito feliz por poder juntar-me a este clube», continuou, citado pelos meios oficiais do clube, em declarações onde não faltaram elogios ao trabalho do técnico Rúben Amorim. «É inteligente e construiu uma equipa agressiva. Sinto-me confortável com isso e quero muito trabalhar com ele», considerou Morita.

O internacional nipónico aterrou em Portugal para jogar pelo Santa Clara em 2020, tendo realizado um total de 59 partidas com o símbolo açoriano ao peito, em duas temporadas, nas quais fez quatro golos e três assistências pelo conjunto açoriano.

O contrato de Morita com o emblema de Alvalade é válido até junho de 2026, e fica protegido por uma cláusula de rescisão avaliada em 45 milhões de euros.

Antes de chegar ao futebol português, Morita representou as formações nipónicas do Ryutsu Keizai UFC e Kawasaki Frontale. No seu histórico conta a conquista de dois campeonatos, uma Taça do Japão, uma Taça da Liga e uma Supertaça. Agora, o sonho é jogar na Liga dos Campeões. «O meu sonho sempre foi jogar a UEFA Champions League, é inacreditável», frisou.

