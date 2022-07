Apreendidos 13 quilos de haxixe escondidos em bidão na ilha da Culatra

A Polícia Marítima apreendeu 13 embalagens de haxixe na ilha da Culatra, em Faro, que estavam escondidos no interior de um bidão que se encontrava junto à margem da Ria Formosa.

O Comando local da Polícia Marítima de Olhão apreendeu na manhã de hoje "13 embalagens de estupefacientes, num total de cerca de 13 quilos [quilogramas] de haxixe", na ilha da Culatra, em Faro, lê-se na nota daquela autoridade.

O alerta foi dado por um popular, no sábado, cerca das 20:00, mas as buscas realizadas ainda nesse dia não permitiram localizar "qualquer material suspeito".

"Durante a manhã de hoje, foram novamente efetuadas buscas no local, tendo os elementos da Polícia Marítima detetado um bidão com 13 embalagens de estupefacientes no seu interior, cada uma com cerca de um quilo de haxixe. Foram apreendidos cerca de 13 quilos de haxixe que serão entregues à Polícia Judiciária", refere a Polícia Marítima.