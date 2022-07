Papa Francisco recebe Elon Musk e filhos no Vaticano

Musk ‘rompe silêncio’ no Twitter para exibir fotografia de família com Papa.





O multimilionário Elon Musk foi recebido pelo Papa Francisco no Vaticano.

O patrão da Tesla fez-se acompanhar pelos filhos, Griffin e os trigémeos Kai, Damian e Sax, fruto do casamento terminado com Justine Wilson, num encontro com o sumo pontífice na sexta-feira passada.

Depois de ter ficado quase duas semanas sem partilhar qualquer publicação no Twitter, Elon Musk ‘rompe o silêncio’ com rara fotografia de família.

"Honrado por conhecer o Papa Francisco", escreveu na legenda da imagem.