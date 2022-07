Mais duas medalhas para Portugal nos Jogos do Mediterrâneo

A portuguesa Lorène Bazolo conquistou a medalha de bronze nos 200 metros, já Rafaela Azevedo vai para casa com o bronze nos 50m costas.





23,20 segundos foi o tempo que a atleta portuguesa Lorène Bazolo precisou para percorrer os 200 metros nos Jogos do Mediterrâneo Oran2022. Isto depois de ter já conquistado a medalha de prata, nos 100 metros.

Bazolo foi batida apenas pela egípcia Bassant Hemida, que percorreu a distância em 22,47 segundos, conquistando o ouro, e pela cipriota Olivia Fotopoulou, com 23,01 segundos, o que lhe valeu a prata.

Apesar da medalha de bronze, a marca dos 23,20 segundos alcançada por Bazolo está longe do melhor registo da sua carreira: 23,09 segundos.

Já a nadadora portuguesa Rafaela Azevedo conquistou o bronze em 50m costas, com o tempo de 28,86 segundos, ficando atrás da sérvia Nina Stanisavljević, que conquistou o ouro com 28,59 segundos, e a grega Anna Ntountounaki, com 28,68 segundos.

Os Jogos do Mediterrâneo decorrem até quarta-feira, e Portugal conta para já 20 medalhas arrecadadas.