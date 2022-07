FC Porto é campeão da Europa de bilhar

O quarteto do FC Porto constituído pelo neerlandês Dick Jaspers, o espanhol Daniel Sánchez e os portugueses Rui Manuel Costa e João Pedro Ferreira conquistou, hoje, e pela segunda vez na sua história (depois da conquista em 2017), a Taça da Europa de Clubes de Carambola (3 tabelas). Os ‘dragões’ bateram, no desempate por ‘penáltis’ por 14-6, a formação turca do FBN Tekstil BSK, depois de ficar 2-2 à mesa.

A prova decorreu no Estádio do Dragão, no Porto, e é organizada pelos próprios ‘dragões’, em conjunto com a Federação Portuguesa de Bilhar (FPB) e União Mundial de Bilhar (UMB).

É um estilo de ‘Champions’ do bilhar, que reuniu 23 equipas de 12 países do continente europeu. Portugal foi representado pelos ‘azuis-e-brancos’, bem como pelos conimbricenses do Centro Norton de Matos e os alentejanos do Clube de Bilhar Eborense, que não passaram das qualificações.