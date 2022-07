Treino aberto do Benfica bate recorde de assistência

O Benfica concluiu a primeira semana de trabalho com um treino aberto, ao qual assistiram, no Estádio da Luz, 23470 adeptos.





Foi a resposta dos adeptos ao apelo do técnico Roger Schmidt, que pediu apoio à equipa na pré-temporada. 23.470 adeptos assistiram ao treino, batendo o recorde de assistência a um treino aberto, que se situava nos 21.819 adeptos, batido a 1 de janeiro de 2020.

28 jogadores do Benfica estiveram nesta sessão de treino, entre eles os reforços Alexander Bah (ex-Slavia Praga), Ristic (ex-Montpellier), David Neres (ex-Shakhtar Donetsk) e Petar Musa (ex-Boavista).