BE critica “incapacidade do Governo” de dar resposta

A coordenadora do Bloco de Esquerda criticou “a incapacidade do Governo” de responder às necessidades mais imediatas dos serviços públicos, inclusive nas urgências hospitalares, nos aeroportos e na seca, bem como na inflação.

“Não se conhece uma única medida do Governo para controlar a inflação ou para fazer com que os salários possam responder à subida do custo de vida”, refere Catarina Martins.

Na reunião da Mesa Nacional do BE foi ainda abordada a seca que o país enfrenta, problema que os bloquistas consideram que, também, não tem tido resposta por parte do Governo, apesar de a situação ser pior do que em 2005, ano em que foram tomadas decisões como "cortar, limitar o abastecimento de água à população no Algarve para consumo, portanto, neste momento, tinham de estar a ser tomadas decisões".

"O Governo não toma nenhuma decisão sobre a água e a seca está em valores como não víamos há muitos anos", reforçou.

A líder do BE defendeu como medidas imediatas a gestão pública das albufeiras dos perímetros de rega públicos, para defender até os pequenos agricultores da agricultura intensiva, assim como, "nomeadamente no Algarve, para garantir que não é cortada a água à generalidade da população, por exemplo, que os campos de golfe sejam regados com águas residuais".

"São medidas imediatas, de alcance imediato, para garantir que quem mais precisa da água não fica sem água e que a água potável vai para onde é necessária", afirmou.