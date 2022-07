4 de julho 2022 às 09:34

Pedro Nuno Santos não se demite

O PCP e o BE apostam num populismo incompatível com as realidades enfrentadas por um governante (o que neles até será normal). E nem sequer repararão que o apoio dado à aliança de esquerda por Pedro Nuno Santos é inconsequente, porque essa é uma especialidade de gente como António Costa.