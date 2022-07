Ministra de "coração apertado" manda "grande, grande abraço" a Pedro Nuno Santos

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, revelou que passou a quinta-feira passada – dia da polémica entre António Costa e Pedro Nuno Santos - “de coração apertado o dia todo”.

“Perdoem-me o aparte”, começou por dizer a governante, para de seguida deixar palavras de solidariedade ao colega de Governo, Pedro Nuno Santos.

“Andei de coração apertado o dia todo, mas hoje estou duplamente feliz”, começou por dizer, se dirigir diretamente ao ministro, através das câmaras. “Pedro, estás aí a ouvir-nos? Mando um grande, grande abraço!”.

Mas a mensagem não ficou por aqui, sublinhando que a “solidariedade entre membros do Governo tem que existir”.

“E nós não cobremos aos outros, aquilo que não somos. Não somos perfeitos. Todos erramos e quando temos a humildade de reconhecer o erro, temos ainda muito mais valor”, disse ainda, referindo-se ao pedido de desculpas público do ministro que atribuiu o erro a uma “falha de comunicação”.

Por último, acrescentou: “Quer gostemos quer não é uma excelente pessoa, é um ótimo colega de Governo, é um ótimo ministro e ajuda todos (…) por isso hoje estou muito, muito satisfeita e queria deixar aqui esta palavra também de amizade para o nosso ministro”.

As palavras ‘amigas’ da ministra foram proferidas no final do seu discurso na apresentação da marca institucional da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa, que foi gravado pela Tamega.tv.

Sublinhe-se que Ana Abrunhosa foi a exceção à regra, já que todos os membros do Governo se mantiveram em silêncio sobre o caso.