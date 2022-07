Homem detido por caçar javalis com recurso a cabo de aço

Um homem de 61 anos foi detido no sábado pelo Comando Territorial de Viseu da Guarda Nacional Republicana (GNR) por caça ilegal com meios proibidos, escreve num comunicado a autoridade.

A detenção, que ocorreu em Viseu, aconteceu no decorrer de uma ação de prevenção e fiscalização ao exercício do ato venatório, no seguimento da qual os militares da GNR "detiveram em flagrante o suspeito por caça ao javali através de meio e método não permitido", lê-se naquela nota.

O homem, informa ainda a autoridade, estava a caçar com recurso a um cabo de aço, vulgarmente designado por "laço", tendo o objeto sido imediatamente apreendido.

"O laço é um meio proibido para o ato venatório, tipificando um crime punível com a pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 100 dias, nos termos da Lei da Caça", afirma a GNR, que lembra que por ser um "meio não seletivo de caça", causa "risco indiscriminado para outros animais selvagens e domésticos e mesmo para os seres humanos".

O suspeito foi entretanto constituído arguido, tendo os factos sido comunicados ao Tribunal Judicial de Viseu.