Princesa da Noruega partilha artigo do Nascer do Sol

Depois de, no passado fim-de-semana, a revista LUZ ter noticiado que a princesa Marta Luísa da Noruega andava a usar pijamas de uma marca portuguesa, a própria alteza fez questão de partilhar na sua página pessoal de Instagram o artigo, assim como a marca, tendo ambos escrito "Thank you, Jornal Sol" (obrigada, Jornal Sol).

Luís Gomes, de 41 anos, e Ricardo Vilhena, de 37 anos, são os fundadores da marca portuguesa de pijamas Shrooms Malibu. Mas estes não são pijamas normais para ficarem escondidos entre quatro paredes. Em parte devido aos seus padrões apelativos, esta roupa que habitualmente seria para usar em casa é ideal para sair à rua, sem nunca descurar o conforto.

Quem fez questão de exibir o seu pijama da Shrooms Malibu foi a princesa Marta Luísa, que, no vídeo publicado na rede social TikTok onde anuncia o seu noivado, enverga uma camisa da marca. Esta parceria é fruto da amizade que os criadores da marca têm vindo a travar com a princesa.

Luís e Ricardo, formados em arquitetura, passaram vários anos em Londres a trabalhar como decoradores de interiores e acabaram por conhcer diversas personalidades do mundo VIP, como é também o caso de Kate Moss, para quem organizaram uma festa de aniversário exclusiva.