Mais de 30 voos cancelados em Lisboa esta segunda-feira

O caos no aeroporto de Lisboa parece continuar, esta segunda-feira, já foram canceladas 17 chegadas e 14 partidas, depois de um sábado e um domingo com dezenas de voos alterados.

Segundo os dados divulgados pela ANA – Aeroportos de Portugal, foram cancelados 31 voos no total no aeroporto Humberto Delgado, entre os quais ligações da TAP, com as cidades de Bilbao, Valência e Roma. Já a British Airways também retirou da escala dois voos que fariam a ligação entre Lisboa e Londres. O mesmo aconteceu com duas ligações entre Lisboa e Madrid operadas pela EasyJet.

No Porto, o cenário não é muito melhor, não se tendo realizado, esta manhã, os voos da EasyJet de e para Bordéus, em França. O voo de Orly para a Invicta também foi cancelado.

Várias cidades europeias e norte-americanas estão a enfrentar dificuldades e vários cancelamentos, na origem dos problemas estará o aumento da procura, habitual nesta época, aliado à falta de pessoal, greves, e até às regras da pandemia.

No caso de Lisboa destaque ainda para os imprevistos, como aconteceu na sexta-feira passada, quando o rebentamento de um pneu de um jato privado, que transportava o Presidente da Guiné, levou ao encerramento da pista durante mais de duas horas.