Recessão em Portugal menos provável do que na média europeia

O antigo governador do Banco de Portugal diz que devido à inflação o défice orçamental português vai ficar, este ano, abaixo das previsões do Governo. Ainda assim, Vítor Constâncio acredita que o país vai escapar a um cenário de recessão económica, embora os próximos dois anos se afigurem difíceis, admitiu num encontro sobre as alterações fiscais do Orçamento do Estado para este ano, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

“Se a recessão, quer nos Estados Unidos quer na Europa, for suave, é possível que vários países [como Portugal] escapem a uma descida suave do PIB (Produto Interno Bruto)”, afirmou o antigo vice-presidente do Banco Central Europeu, no encontro sobre as alterações fiscais do Orçamento do Estado para este ano, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O ex-vice-presidente do Banco Central Europeu lembrou, no entanto, que a recuperação do turismo nacional pode “facilitar a que se possa evitar” uma recessão no país, justificando que os efeitos da guerra na Ucrânia são maiores para países do centro da Europa, como a Alemanha. E lembrou que face à taxa de inflação que deverá ser superior à prevista também significa que vai haver mais receita do que a orçamentada, nomeadamente em impostos indiretos como o IVA, que é uma percentagem em relação aos preços e que, por isso, acompanha a evolução da inflação. “Se o orçamento for cumprido na parte das despesas, se não houver razões para aumentar as despesas, é obvio que as receitas serão mais altas do que as que estão orçamentadas e haverá um défice menor”, afirmou. E acrescentou: “Preparem-se portanto que, em momentos em que é difícil politicamente apresentar agravamento dos impostos tradicionais, há esta via indireta de criar outro tipo de receitas”.

Quanto às taxas de juro, Vítor Constâncio acredita que a evolução ficará abaixo das previsões iniciais.

Recorde-se que, o Banco Central Europeu anunciou que as compras líquidas de ativos ao abrigo do programa APP terminam em julho, mês no qual avança com uma subida de 0,25 pontos percentuais base nas taxas de referência de juro para controlar a inflação, que não subiam há 11 anos.