SATA prevê saída de 150 trabalhadores

Cerca de 100 trabalhadores já saíram da SATA desde que foi lançado o primeiro programa de rescisões, em 2020, anunciou o presidente da empresa, adiantando que outros 50 funcionários deverão sair até final de 2023.

O primeiro programa de rescisões negociadas para saídas por mútuo acordo, pré-reformas e reformas antecipadas foi lançado em 2020.

“Neste momento, está a decorrer uma nova vaga interna de acordos de rescisão, pré-reformas, reformas antecipadas e saídas por mútuo acordo. A adesão tem sido interessante. Nesse tema, acho que não vai haver problema algum”, assinalou, enaltecendo a “paz social” no interior da empresa. O presidente da companhia açoriana especificou que as rescisões têm sido “transversais”, não afetando nenhuma área ou serviço do grupo em particular.