Aeroporto. TAP diz que situação "não deverá melhorar nas próximas semanas"

A presidente executiva (CEO) da TAP, Christine Ourmières-Widener, reconheceu que a companhia aérea não “está a oferecer o serviço de excelência” que estava previsto. Esta reação surge depois de um fim de semana com vários cancelamentos, mas afirma que a crise que o setor atravessa “não deverá melhorar nas próximas semanas”, disse numa mensagem publicada no site oficial, dirigida aos clientes, dando conta das dificuldades sentidas pela transportadora nos últimos tempos. “Neste momento, reconhecemos que não estamos a oferecer o serviço de excelência que planeámos e que queremos que experiencie connosco, face à crise que o transporte aéreo atravessa e que, de acordo com as previsões mais recentes, não deverá melhorar nas próximas semanas, fruto do aumento regular das viagens de lazer e de negócios”, escreveu a CEO, apresentando as “mais sinceras desculpas” da companhia aérea.

E acrescentou: “Os últimos dois anos foram muito difíceis para todos nós, sobretudo para o setor da aviação comercial, extremamente penalizado devido à pandemia”, indicou, garantindo que “todos os colaboradores da TAP Air Portugal têm trabalhado resiliente e consistentemente na reconstrução da companhia e em ganhar novamente” a confiança dos passageiros, admitindo que “este fim de semana não foi fácil para a TAP devido a constrangimentos vários”.

Christine Ourmières-Widener deixou uma garantia: “Não há nada que todos queiramos mais do que levar Portugal ao mundo e trazer o mundo a Portugal já este verão. Esta é a nossa razão de existir e é para cumprir esse objetivo que todos temos trabalhado nos últimos meses”.

Novos cancelamentos Para esta segunda-feira, a ANA – Aeroportos de Portugal estimou o cancelamento de 29 voos de e para o aeroporto de Lisboa, entre 15 partidas e 14 chegadas. Ainda assim, é um número inferior ao registado durante o fim de semana, com a ANA a reportar 65 cancelamentos com chegada e partida do Aeroporto Humberto Delgado, no sábado, e 39 no domingo.

Entretanto, a empresa revelou que está a desenvolver um chatbot para ajudar os passageiros no esclarecimento de dúvidas ou resolução de problemas, esperando que esta “aplicação informática para telemóveis” seja capaz de dar informações e direcionar as pessoas para os canais apropriados, consoante a questão. A medida faz parte do plano de contingência preparado em conjunto com o Governo para dar resposta “ao aumento exponencial do desembarque de passageiros no período do verão”, avançou o Ministério da Administração Interna num comunicado.

É certo que os constrangimentos que se têm verificado em vários aeroportos europeus e o encerramento da pista do aeroporto de Lisboa, durante algumas horas na passada sexta-feira devido ao rebentamento de pneus de um jato particular, têm sido apontados como as principais causas para o cancelamento dos voos. Mas não é só. Também a instabilidade que afeta várias companhias aéreas está a prejudicar esta atividade.

Um desses casos é a EasyJet, que já confirmou que vai cancelar milhares de voos este verão. A maioria das viagens será eliminada nos aeroportos de Londres Gatwick e de Amesterdão, duas das maiores bases da companhia de aviação Europa. Uma situação que levou o diretor de operações da empresa a demitir-se do cargo, alegando que iria procurar “outras oportunidades de negócio”. Peter Bellew foi substituído por David Morgan, funcionário da empresa desde 2016, como chefe de operações interino.

Também a Air France reconheceu que as suas operações estiveram “severamente degradadas” nas últimas duas semanas, mas atribuiu a culpa a “assuntos externos”, nomeadamente problemas nos aeroportos e greves, segundo uma carta da presidente executiva (CEO).

“Temos estado a preparar-nos durante meses para este verão”, destacou, garantindo que a companhia aérea “manteve os investimentos na renovação da frota”, tendo ainda voltado a recrutar trabalhadores, a partir de 2021”, salientou.

Outra dor de cabeça é a Ryanair que já anunciou 12 dias de paralisação, em Espanha.