EUA. Tiroteio em parada do 4 de julho faz pelo menos cinco mortos

O alegado atirador estaria no topo de um edifício locado perto do local da marcha.





Um tiroteio durante uma marcha de celebração do 4 de Julho, no estado norte-americano de Illinois, provocou a morte a pelo menos cinco pessoas, tendo outras 16 ficado feridas. As vítimas assistiam à comemoração do Dia da Independência dos EUA, que decorria em Highland Park.

Os números, citados pelo Chicago Sun Times, foram revelados pelas autoridades locais. Várias testemunhas disseram ao mesmo orgão de comunicação que ouviram, pelo menos, 20 tiros.

O alegado atirador estaria no topo de um edifício localizado perto do local da parada, avança ainda a WGN, uma estação televisiva de Chicago, que dá conta de que algumas testemunhas informaram que os tiros terão vindo de uma loja, de nome Uncle Dan´s.

Como consequência, as autoridades locais apelaram aos cidadãos norte-americanos para que "dispersassem", tendo em conta que o local deixou de ser seguro.

There are reportedly multiple fatalities following a shooting at an Independence Day parade in Highland Park, Illinois.



Warning: Gunshots heard in below video.pic.twitter.com/F0BrsEXIS8 — Alex Salvi (@alexsalvinews) July 4, 2022