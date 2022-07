Viagem diplomática "correu muitíssimo bem, e superou as expectativas", disse Marcelo

O encontro cancelado entre Marcelo Rebelo de Sousa e o seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, acabou por ser positivo para Portugal, na medida em que "permitiu que se falasse de Portugal aqui ainda mais", disse o chefe de Estado português.

"Aquilo que podia ser um amargo de boca foi uma coisa muito doce, vista numa perspetiva de médio-longo prazo", afirmou Marcelo, em declarações aos jornalistas, em São Paulo. Deste modo, a ida do Presidente português no Brasil "passou a ser tema" e foi algo "tão coberto, tão coberto pela comunicação social brasileira", gerando "uma grande simpatia em relação a Portugal".

"Portugal marcou, e foi bom, foi um bom investimento. Nós temos um princípio, os crentes dizem que Deus escreve direito por linhas tortas. E a linha tortinha deu escrever muita coisa direita", continuou, descrevendo a sua comunicação com a população do brasil. "Na rua acenavam dos carros, cumprimentavam, paravam. Eu devo dizer que nunca tive tantas 'selfies' de brasileiros no Brasil como agora."

Apesar do encontro cancelado, Marcelo considerou que a viagem diplomática "correu muitíssimo bem, e superou as expectativas".

Recorde-se que Jair Bolsonaro informou pela comunicação social que já não iria receber o Presidente português em Brasília. Em causa estava oi facto de Marcelo Rebelo de Sousa se ir encontrar com o antigo Presidente Lula da Silva, em São Paulo.