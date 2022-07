Drake canta "I Want It That Way" com os Backstreet Boys

Os Backstreet Boys tiveram direito a um convidado especial no último concerto que deram, em Toronto, no Canadá. À banda juntou-se o rapper Drake, que subiu ao palco para cantar uma das mais icónicas músicas do grupo.

"I Want It That Way" foi o tema escolhido e o cantor teve um motivo bastante especial para tal.

"No meu bar mitzvá, a rapariga por quem estava apaixonado veio ter comigo quando uma das melhores canções do mundo estava a tocar e perguntou-me se queria dançar com ela. Foi a primeira vez que me senti reconhecido e foi quando senti que, se calhar, até podia ser um rapaz fixe", disse.

Este espetáculo faz parte da digressão que, a 3 de outubro, trará os Backstreet Boys a Lisboa, uma das 83 cidades incluídas na tour.