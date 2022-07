É oficial: David Carmo é jogador do FC Porto

O 'arsenalista' assinou contrato com os azuis-e-brancos até 2027.





David Carmo é, oficialmente, jogador do FC Porto. O clube anunciou a contratação, depois de várias semanas de rumores sobre se o jogador do Sp. Braga iria ou não para o Estádio do Dragão.

Carmo assinou contrato com os 'dragões' até 2027, num negócio que pode chegar aos 22,5 milhões de euros. Já a cláusula ficou nos 80 milhões de euros.

David Carmo chegou à equipa principal do Sp. Braga em 2020, depois de vários anos nas camadas jovens da equipa, e de um arranque da sua formação profissional nas escolas do Benfica.