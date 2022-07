Zendaya considera que fãs respeitam a sua privacidade

Numa entrevista dada à Vogue Italia, Zendaya falou sobre o aumento da fama e como têm lidado com ela.

A atriz, que ficou inicialmente conhecida por integrar a série juvenil da Disney "Shake It Up", ao lado de Bella Thorne, onde interpretava a bailarina Rocky Blue, explicou que conseguiu desenvolver com os fãs uma relação de respeito mútuo.

“Eles são muito respeitadores em relação as meus limites e às coisas que eu escolho manter em privado e que guardo para mim”, disse.

Entretanto, a atriz já participou em filmes e séries de grandes dimensões, como é o caso da produção da HBO "Euphoria", do filme "Dune" e de "Spider-Man", onde conheceu o seu atual companheiro, Tom Holland.

Relativamente à forma como lida com a fama, que, nos últimos anos atingiu proporções significativas, a atriz afirma que continua a aprender como fazê-lo.

"Durante muito tempo consegui manter-me um pouco no anonimato, de uma forma em que conseguia sair, fazer as coisas e viver uma vida muito normal. Felizmente tive algum tempo para ganhar experiência", afirmou.