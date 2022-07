Quem é o brasileiro que disse no aeroporto que estava com "a mesma cueca faz seis dias"?

Se é ativo nas redes sociais já deve ter tido contacto com Abdiás Melo, o comediante e empresário brasileiro, que disse numa reportagem da RTP que estava com "a mesma cueca faz seis dias". Sem surpresas o vídeo tornou-se viral.

Na sequência do cancelamento de vários voos no Aeroporto de Lisboa, a RTP entrevistou vários passageiros que estavam a ter problemas em embarcar, tendo Abdiás Melo sendo um deles. A diferença, foi a forma divertida como se queixou do caos.

"Meu anjo eu estou com a mesma cueca faz seis dias. Eu não tomei banho, estou fedendo. Um absurdo, meu sovaco está fedendo e eles não fazem nada, simplesmente nada. Dizem apenas "vamos resolver", depois bota um voo, dá o cartão de embarque, cancela, dá o voo, cartão de embarque, cancela. Eu só consigo fazer cocó em casa. Eu estou preso sem faezr cocó".

A jornalista descreveu o depoimento do entrevistado como uma "imagem muito gráfica da situação do passageiro", mas admitindo que era um relato que se estendia a mais pessoas que se encontravam naquel aeroporto.

Citado pela Globo, o humorista referiu que, quando foi "entrevistado pela TV portuguesa", não sabia que estava em direto e acabou por contar "a verdade, o que estava sentindo naquela hora". O mesmo adiantou ainda que já falou com uns "cinco ou seis" jornalistas portugueses que gostaram da sua espontaneidade e querem que volte ao país para participar em programas de entretenimento.

No Brasil, a forma descontraída de comunicar já tinha atraído várias pessoas, tendo ele mais de 1.2 milhões de seguidores no Instagram e 700 mil no TikTok. Abdiás ficou conhecido por trabalhar com o humorista Ni Do Badoque, que lhe pregava várias partidas.

Veja aqui o vídeo que o fez viralizar: