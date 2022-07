Rolls-Royce multado pela EMEL em Lisboa pode ser de Cristiano Ronaldo

Um Rolls-Royce Cullinan, que pode chegar a custar um milhão de euros, foi multado e bloqueado pela EMEL - Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, perto do El Corte Inglés, em Lisboa.

A imagem já circula nas redes sociais e há quem diga que a viatura pertence a Cristiano Ronaldo, que tem um exemplar igual àquele, uma vez que o craque é dono de um apartamento de luxo na zona onde o carro foi multado, além de ter sido visto no passado dia 4 em Lisboa com a viatura.

that's not true ... even @Cristiano can't escape to EMEL. 😂 https://t.co/456MObrLeM pic.twitter.com/YL8Qw2dHWZ