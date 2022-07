6 de julho 2022 às 15:30

Moção de Censura do Chega em debate no Parlamento

O Chega apresentou uma moção de censura ao Governo, que André Ventura justificou com o "caos absoluto na saúde", as opções do Governo face ao aumento dos preços dos combustíveis, e, por último, com o "ato politicamente mais grave" a envolver o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. A esquerda já fez saber que vai votar contra e o PSD e a iniciativa Liberal vão abster-se. Acompanhe em direto.