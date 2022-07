PIB. Católica estima crescimento em 5,2% e inflação de 7,5% em 2022

A economia portuguesa deverá crescer 5,2% em 2022 e a inflação poderá atingir os 7,5%. A estimativa é dos economistas do núcleo de estudos da Católica na folha trimestral, considerando que, a economia portuguesa deverá registar “oscilações significativas nos próximos meses, que não deverão ser interpretadas como contrações ou acelerações do crescimento”, mas antes como “movimentos de ajustamento próprios” da atual fase pós-pandemia.

Para os economistas, a variação em cadeia do Produto Interno Bruto (PIB) deverá ser negativa em 0,8% no segundo trimestre, de modo a compensar o crescimento “anormalmente elevado” de 2,6% verificado no primeiro trimestre.

“Neste cenário, a economia portuguesa poderá registar uma variação anual de 5,2% em 2022, amplificada pela base favorável”, afirmam os economistas do núcleo de estudos da Católica. E referem que esta previsão “seria consistente com um crescimento de apenas 0,3% em 2023, que incorpora um efeito base desfavorável resultante do grande ressalto do primeiro trimestre do corrente ano”.

A previsão de um crescimento de 0,3% do PIB em 2023 comporta “prováveis oscilações em torno do nível pré-pandemia”, um comportamento que, sublinham, “deverá observar-se também nas principais economias da zona euro, na ausência de choques severos”.

“Os custos humanos e económicos da guerra da Ucrânia são muito elevados, mas não se notam ainda, de forma inequívoca, nos dados da atividade económica em Portugal”, afirmam, referindo que os indicadores sugerem uma rápida melhoria do turismo que poderá alcançar, ou mesmo superar, os níveis anteriores à pandemia durante o verão.

Os economistas estimam ainda um crescimento homólogo (anual) de 6,3% do PIB no segundo trimestre, face aos 11,9% registados no trimestre anterior.

Quanto à inflação, o núcleo de estudos da Católica prevê que esta atinja os 7,5% em 2022, mas sublinha que é “razoável esperar” que desça para 5% em 2023. “A política monetária do Banco Central Europeu (BCE) deverá contribuir para uma redução da inflação na zona euro e em Portugal, mas apenas a partir do próximo ano, já que as taxas diretoras se mantêm negativas”, pode ler-se na nota.

Assim, acrescentam os economistas, em 2024, a inflação deverá convergir para 2,5% em Portugal e na zona euro.

De acordo com o documento, “o Orçamento do Estado para 2023 é de elaboração bastante complexa, já que poderá coexistir com um cenário macroeconómico de crescimento muito modesto, eventualmente interpretado como um cenário de estagnação combinada com inflação elevada”. E acrescentam: “Acresce o risco de aumento severo do custo do serviço da dívida pública, decorrente da subida, não apenas das taxas de juro diretoras do BCE, mas também dos spreads face à Alemanha”, refere ainda o NECEP.

Recorde-se que no Orçamento do Estado para 2022, O Governo prevê que o PIB cresça em 4,9% este ano e que a inflação atinja os 4%.

Governo já mobilizou verbas

Ainda esta quarta-feira, António Costa já mobilizou 1,682 mil milhões de euros para combater os efeitos globais da inflação e adiantou que o gasóleo profissional extraordinário baixará em 17 cêntimos em julho e agosto.

“Entre medidas para travar o aumento dos preços e medidas de apoio às famílias mais vulneráveis e às empresas mais expostas aos custos energéticos, o Governo já mobilizou um total de 1,682 mil milhões de euros para combater os efeitos da inflação global”, disse o primeiro-ministro.

De acordo com o primeiro-ministro, o país está perante uma inflação importada, fruto da pandemia, agravada pela guerra da Rússia contra a Ucrânia, que exige medidas de natureza global e medidas à escala da União Europeia, que atuem sobre as causas dos aumentos de preços".

Na sua intervenção, António Costa destacou em especial uma: “No que diz respeito aos transportes de mercadorias, reduziu-se em 50% o IUC dos pesados, procedeu-se a um aumento do limite anual do gasóleo profissional e foi concedido um apoio financeiro extraordinário de 54 milhões de euros”. E acrescentou: “Para os meses de julho e agosto, foi criado um gasóleo profissional extraordinário que permitirá uma redução de 17 cêntimos por litro.