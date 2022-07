Boris Johnson vai-se demitir, escrevem órgãos de comunicação britânicos

Depois da demissão de mais de 50 membros do Governo britânico, o primeiro-ministro deverá esta quinta-feira anunciar a sua demissão.

Tanto a BBC como o The Guardian, escrevem que é possível que Boris Johnson se demita do cargo de líder do partido Conservador mas que continue a ocupar o cargo de primeiro-ministro até ao outono.

Uma fonte, citada pelo The Guardian, que esteve com Johnson nas últimas 48 horas, considera que "o seu comportamento tem sido irresponsável e instável", sendo que "ele não pode ser confiado para liderar o país até ao outono".

Já o editor de política da BBC acredita que que deverá acontecer este verão uma corrida à liderança do partido.