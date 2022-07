Rihanna é a multimilionária mais jovem dos Estados Unidos

Rihanna tornou-se a mais jovem multimilionária dos Estados Unidos da América, de acordo com a lista dos mais jovens multimilionários, divulgada pela Forbes.

A cantora, de 34 anos, reúne um património líquido de 1,4 mil milhões de dólares - o equivalente a 1,37 mil milhões de euros -, sendo assim a 21ª mulher mais rica do país.

Além da quantidade, a Forbes avalia também a "qualidade" do dinheiro, numa escala de 0 a 10. A avaliação é feita de acordo com a natureza do dinheiro e Rihanna recebeu a nota máxima, uma vez que arrecadou o dinheiro como fruto do seu próprio trabalho como cantora e empresária.

A artista criou a marca de produtos de cosmética Fenty Beauty, que, em 2020, obteve uma receita de mais de 550 milhões de dólares (aproximadamente 539 milhões de euros).

Recorde-se que, em maio deste ano, Rihanna deu à luz o seu primeiro filho, fruto da sua relação com o rapper A$AP Rocky.