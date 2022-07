Zelensky confessa-se triste com saída do 'aliado' e telefona a Boris Johnson

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, telefonou esta quinta-feira ao primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, expressando a sua "tristeza" com a notícia da sua saída do cargo do presidente do Partido Conservador.

"Todos nós recebemos esta notícia com tristeza. Não só eu, mas também toda a sociedade ucraniana que simpatiza muito consigo", afirmou o Presidente da Ucrânia a Johnson,aproveitando para agradecer ao primeiro-ministro britânico o seu apoio aos ucranianos desde o início da guerra. "Não temos dúvidas de que o apoio do Reino Unido continuará, mas a sua liderança pessoal e carisma tornaram-no especial."

Na sua resposta, Boris Johnson, segundo diz Downing Street, "destacou o apoio inabalável de todos os partidos ao povo do Presidente Zelensky" e salientou com o Reino Unido "continuará a fornecer ajuda defensiva vital, pelo tempo que for necessário".

A conversa terá acabado, segundo a mesma fonte, com o primeiro-ministro britânico a dizer a Zelensky: “É um herói, todos o adoram”.