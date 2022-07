Metallica de braços abertos para fãs que vieram através de Stranger Things: "São todos bem-vindos"

"São todos bem-vindos à Família Metallica", disse a banda, através do TiKTok. "Quer sejam fãs há 40 horas ou há 40 anos, todos nós partilhamos uma ligação através da música. Todos começámos do zero em algum momento".





Depois de "Running Up That Hill" ter sido descoberta pelas gerações mais jovens, ao ter sido incluída na mais recente temporada de "Stranger Things", foi a vez de "Master of Puppets", canção dos Metallica, ser um fenómeno que arrecadou novos fãs, e deixou os mais antigos indignados.

A banda icónica de metal, porém, já reagiu à 'luta' entre as gerações. "São todos bem-vindos à Família Metallica", disse a banda, através do TiKTok. "Quer sejam fãs há 40 horas ou há 40 anos, todos nós partilhamos uma ligação através da música. Todos começámos do zero em algum momento".

Os músicos já tinham dito que ficaram "completamente deslumbrados" com a utilização de uma das suas músicas para a série. E não pouparam elogios: "Está muito bem feito".