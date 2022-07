Forças russas intensificam ataques no Donbass

As tropas russas bombardearam, esta quinta-feira, várias cidades no Donbass, zona onde os ataques estão a ficar cada vez mais intensos, numa tentativa da Rússia de controlar toda a região. Segundo as autoridades locais, em Kramatorsk, capital da parte do Donbass ocupada pelas forças ucranianas, pelo menos um civil foi morto.

A explosão que matou o popular provocou uma cratera num pático que se situa entre um hotel e prédios de apartamentos. Foram repórteres da agência France Press que encontraram o corpo, juntamente com dois carros em chamas.

Oleksandr Goncharenko, o presidente da Câmara de Kramatorsk, denunciou um ataque aéreo contra a cidade, que "provocou uma morte e seis feridos". Os números, disse, são provisórios e ainda "seis edifícios foram danificados, incluindo um hotel e um edifício residencial".

As forças russas têm conseguido ganhar terreno no Donbass nas últimas semanas.