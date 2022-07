PSD ainda não fechou posição sobre aeroporto

Quando foi líder parlamentar do PSD, durante o Governo de Passos Coelho, defendia a criação dos aeroportos do Montijo e Portela.





Luís Montenegro, líder do PSD, apontou o dedo ao Governo pela forma como tem gerido, nos últimos anos, o processo de conclusão do procedimento acordado com os sociais-democratas com vista à realização de uma avaliação ambiental para a construção de um eventual aeroporto em Lisboa.

Por entre essas críticas, Montenegro realçou também a polémica que envolveu o ministro das Infraestruturas e Habitação.

Sobre a decisão tomada por Pedro Nuno Santos - e revogada horas depois por António Costa - Luís Montenegro diz que o PSD ainda não “tinha uma posição tomada e fechada”.

“Vou, em primeira mão, informar o senhor primeiro-ministro sobre a nossa posição, decisões, enquadramento que damos a esta questão e eventuais metodologias e critérios para uma possível abertura de diálogo”, garantiu o líder social-democrata, que, quando foi líder parlamentar do PSD, durante o Governo de Passos Coelho, defendia a criação dos aeroportos do Montijo e Portela.

“Não renego aquilo que são as orientações de política que emanaram desse governo, nem renego as opções políticas que na altura foram tomadas. Mas não é disso que estamos a falar”, disse, em declarações aos jornalistas, ironizando: “Quando Portugal olha para estes 100 dias [de Governo socialista], já parecem 100 meses”.