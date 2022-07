Afinal, onde radica a força do PCP, com a sua enorme minoria parlamentar, senão nos sindicatos?





por Pedro d'Anunciação

É importante conhecer bem o conceito de Sociedade Civil, para não achar erradamente possível fazer tudo com maioria parlamentar absoluta.

Afinal, onde radica a força do PCP, com a sua enorme minoria parlamentar, senão nos sindicatos? Porque é que o PCP tem mais força do que o BE, mesmo quando este tem mais deputados?

Antigamente, os dirigentes de Direita conheciam bem o conceito marxista de Sociedade Civil (porque alguns conceitos marxistas serão sempre úteis). Sá Carneiro, Lucas Pires e talvez até Balsemão conheciam bem o conceito de Sociedade Civil (não pensavam que se tratava de oposição ao Poder Militar então mais em voga). A Sá Carneiro e a Lucas Pires ouvi pessoalmente referências aos estudos que sobre a matéria tinha feito António Gramsci, do PCI.

Evitaríamos assim que alguns comentadores tirassem conclusões apressadas sobre maiorias parlamentares absolutas. Que de qualquer modo, mesmo no regime jurídico português, são sempre mais poderosas do que maiorias relativas.

Seria importante o novo líder do PSD ter já esta noção. E não se limitar a constatar que a Oposição desgasta mais do que o Poder. Miguel Morgado, do PSD, e Pedro Delgado Alves, do PS, no seu debate político da SIC, demonstrarão isto melhor do que ninguém.