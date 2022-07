Rihanna em Portimão para assistir a concerto do namorado

As imagens e vídeos da cantora a assitir ao concerto foram rapidamente partilhadas nas redes sociais.





Estava vestida de modo informal e com um lenço na cabeça, mas não deixou de chamar a atenção dos fãs. Rihanna assistiu, nesta quinta-feira à noite, ao concerto do seu namorado, A$AP Rocky, que subiu ao palco do festival Rolling Loud, na Praia da Rocha, em Portimão.

O casal deu as boas vindas ao seu primeiro filho no mês de maio e, mais recentemente, Rihanna também foi notícia ao ser a jovem multimilionária mais jovem dos Estados Unidos da América (EUA), com um património de 1,4 mil milhões de dólares (cerca de 1,37 mil milhões de euros). É, ao mesmo tempo, a 21.ª mulher mais rica daquele país.