Augusto Santos Silva reúne-se com presidente do Congresso de Espanha

Augusto Santos Silva estará em Madrid na segunda-feira para uma reunião de trabalho com Meritxell Batet, presidente do Congresso dos Deputados do Reino de Espanha.

Segundo o gabinete do presidente da Assembleira da República, os dois responsáveis irão debater "temas relacionados com a cooperação parlamentar bilateral em vários dossiers de interesse mútuo, bem como a preparação do X Fórum Parlamentar Luso-Espanhol".

Antes da viagem, Augusto Santos Silva vai ser agraciado pelo presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, com a Medalha de Honra da cidadem no próximo domingo.