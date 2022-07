Eduardo Bolsonaro: "O que diria Marcelo se o meu pai fosse a Portugal e se encontrasse com Sócrates?"

Eduardo Bolsonaro classifica o encontro de Marcelo com Lula como uma ‘provocação’. Mas acredita que ainda há espaço para que Portugal e Brasil resolvam o ‘incidente diplomático’ em setembro. Convicto da reeleição do pai, em outubro, denuncia que as sondagens representam uma ‘falsa realidade’.





Que leitura faz do facto de o Presidente Bolsonaro ter cancelado o encontro com o Presidente Marcelo?

O Presidente Marcelo não seguiu o protocolo diplomático. Não falo pelo Presidente Jair Bolsonaro, meu pai, mas ficou muito claro. Foi no mínimo deselegante, para não dizer desrespeitoso, ele encontrar-se com Lula e Temer, que são dois ex-Presidentes do Brasil. Mas o Lula está a concorrer à eleição contra o Presidente Bolsonaro, falando muita besteira, muita coisa errada. É um ex-presidiário que foi solto através de uma manobra do Supremo Tribunal Federal. O Lula não foi inocentado, o processo apenas retornou à estaca zero. Não houve nenhum juiz a dizer que ele era inocente. Foi deselegante e a culpa é toda do Presidente Marcelo. Deveria ter-se concentrado na agenda original. Não sei o que o motivou a mudar a agenda e a cometer este ato deselegante. Gostava de saber o que diria o comentador Marcelo se o meu pai fosse a Portugal e se encontrasse com José Sócrates?

O Presidente Marcelo disse que queria reunir com Lula e Temer na qualidade de ex-Presidentes do Brasil.

Se o Presidente Marcelo quer vir ao Brasil para se encontrar com os amigos, que venha de férias. Presidente fala com Presidente, ministro fala com ministro... Ele é Presidente da República de Portugal, não é um turista português aqui no Brasil. Tem que saber as atribuições dele, o seu papel e tudo aquilo que representa, porque ele representa os portugueses.

Portanto, não foi despropositado da parte do Presidente Bolsonaro cancelar este encontro...

Não conversei com ele e não falo por ele, mas acho que o Presidente Jair Bolsonaro agiu da forma correta. Tanto é que publiquei no Youtube um vídeo de um português que eu não conhecia, cujo nome é Miguel, com ele a falar exatamente nesse sentido, que o Presidente Marcelo cometeu um ato desrespeitoso.

Considera que este encontro entre Marcelo e Lula foi uma provocação, tendo em conta que nos aproximamos das eleições presidenciais no Brasil? Ou não teve qualquer leitura política?

Sim, foi uma provocação, apesar de não acreditar na eleição do Lula. Quem tem acesso às imagens vê que por onde quer que o Presidente Jair Bolsonaro vá, inclusive nas áreas onde supostamente Lula e a esquerda são mais fortes, como por exemplo no nordeste do Brasil, arrasta uma multidão. Recentemente, tanto Lula como Bolsonaro estiveram os dois na mesma cidade na mesma data, 2 de julho. Bolsonaro arrastou uma multidão numa motociata, aquilo a que chamamos percorrer um trajeto numa moto. No entanto, ficou famosa uma foto veiculada pela imprensa que era uma montagem para fazer parecer que havia mais gente no evento do Lula do que a realidade demonstrava. Foi perceptível através da duplicação de várias pessoas nessa fotomontagem. Mas o PT teve que se justificar publicamente e dizer que tinha sido um erro técnico. Para piorar as coisas, nesse mesmo dia, ainda estiveram numa procissão na cidade de Salvador e o Lula tentou roubar a procissão para si. Aquele era um ato tradicional, que ocorre todos os anos. Mas colocaram o Lula na frente e tiraram uma fotografia para dizer que ele estava a arrastar uma multidão nas ruas. Quando, na verdade, as pessoas estavam lá não por causa do Lula, mas por causa de uma festividade tradicional. Era o mesmo que colocar um político à frente do Sambódromo no Rio de Janeiro e tirar uma fotografia e dizer que aquelas pessoas estavam lá em seu apoio.

Houve uma ingerência por parte do Presidente Marcelo nos assuntos internos do Brasil?

Sim, esse foi o recado que chegou aqui. Muitas pessoas no Brasil entenderam que ele estava a fazer um gesto a torcer para que Lula seja o próximo Presidente do Brasil. Lamento dizer isto, mas as sondagens de 2022 só estão a repetir aquilo que ocorreu em 2018. Todas as sondagens, mesmo dias antes da primeira volta, diziam que Jair Bolsonaro jamais ganharia as eleições. As sondagens estão a repetir aquilo que aconteceu no passado. Um dos institutos de sondagens no Brasil, o Vox Populi, segundo a delação do ex-ministro da Fazenda do Lula, Antonio Palocci, foram pagos 11 milhões em subornos para esse instituto realizar sondagens a favor do PT. No meu Youtube, coloquei um vídeo a demonstrar como são feitas as sondagens por uma das maiores empresas de pesquisa de opinião, que é a Quest. Analisei por exemplo o estado do Maranhão e aí lançaram pesquisadores nas ruas mas não foram à cidade de Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão. Mas que coincidência...em Imperatriz Bolsonaro ganhou nas eleições de 2018.

Ou seja, as sondagens não são fiáveis...

As sondagens representam uma falsa realidade. Outro instituto, o Datafolha, errou em mais de 60% dos estados em 2014. Há uma peça do Yahoo sobre isso que ficou muito conhecida aqui no Brasil. Os institutos de pesquisa de opinião erram, recebem dinheiro do PT e não fazem sondagens nas cidades onde Bolsonaro ganhou. Portanto, não dá para dizer que retratam a realidade.

Bolsonaro é o único presidente brasileiro em democracia que nunca visitou Portugal. Porquê?

Houve algum convite para Bolsonaro ir a Portugal? Temos muita consideração por Portugal. É uma pátria irmã, não tenho a menor dúvida disso. O nosso chanceler esteve em Portugal e noutros países da CPLP onde Bolsonaro não conseguiu ir. A pergunta que deve ser feita é por que razão o Presidente Marcelo vem ao Brasil e visita o concorrente eleitoral do atual Presidente. Isso é que é estranho.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do Nascer do Sol, este sábado nas bancas