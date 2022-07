José Eduardo Martins: "Já me arrependi de não ter ido ao congresso do PSD"

O que achou do congresso do PSD? Não esteve presente, a sua ausência foi propositada?

A minha hesitação já disse tudo. Hoje tenho pena de não ter ido, porque foi um congresso que correu tão bem que me ajudou a mim e ao resto dos militantes a combater este desânimo que Rui Rio, sem ter quase consciência disso, nos foi deixando. Não fui ao congresso, mas vi do longe e até prestei bastante atenção ao congresso porque, a partir do momento em que o primeiro-ministro e o ministro das Infraestruturas se comportam como dois adolescentes que querem partir a mesa de pingue pongue da associação de estudantes, na véspera do congresso do PSD, a resposta que tinha de sair dali tinha de ser uma resposta de esperança para as pessoas. O que se passa em Inglaterra, em França e muitos outros sítios revela que as pessoas, em geral, estão fartas daquilo que lhes é oferecido, em que não veem alternativa e já estão a sentir, infelizmente, o agravar das condições sociais e que me parece inescapável de chegar a Portugal, depois de sete anos em que António Costa vendeu a sua banha da cobra. E quem olha para trás, ninguém vê a marca deste Governo. Se houver uma marca dos sete anos de António Costa é o quê? Perdi umas eleições, mas consegui governar com uns apoios que enganei e agora desprezo? É isso? Houve uma devolução de rendimento às pessoas? Houve uma ilusória devolução provocada pelo crescimento que já ia evoluir, nunca tinha visto um partido de esquerda fazer o que o PS fez de aumentar a carga fiscal pelos impostos indiretos. Achei que isto estava no manual de toda a esquerda, que pura e simplesmente não se faz, Mas foi o que fez o PS.

Os impostos indiretos não são tão sentidos...

Acho que é uma ilusão esperar que isto não se sente ou achar que os portugueses não precisam de ir à bomba de gasolina, ou achar que os portugueses não veem o custo da energia refletido em toda a cadeia de produção, ou como quando há um evento extraordinário, como temos agora, em que a inflação vai ter impacto no ganho salarial dos portugueses. Foram anos em que pôs um bocadinho mais de dinheiro no bolso das pessoas, sem nenhuma sustentabilidade, sem se reduzir a dívida, nem se consolidou coisa nenhuma, nem houve crescimento em comparação com todos aqueles que nos medimos. Também não houve nenhum investimento público, isso aliás está na origem daquela bravata pueril no meio do Governo, na semana passada, em que acho que Pedro Nuno Santos quis ser visto como o oposto de António Costa, a pessoa que podia fazer alguma coisa.

Mas tiraram-lhe o tapete...

Tiraram o tapete, mas o que acontece é que o tempo passa. Já não dá para dizer que a culpa é do Passos....

Que tem sido usado como bode expiatório?

Mas que espantosamente funcionou, só que agora está gasto. E agora temos mais três anos pela frente. Gostava de saber se o Partido Socialista, se estiver 11 anos à frente do Governo, se vai responsabilizar, depois de ter estado outros 10 anos antes e com outra maioria absoluta, ou se vai responsabilizar mais alguém pelo insucesso das políticas públicas, numa altura em que estamos a passar por um dos momentos mais críticos nos serviços públicos, que são a primeira linha de redução da pobreza em Portugal. Ter médico ou não ter médico, ter enfermeiro ou não ter enfermeiro, como aconteceu esta quinta-feira de manhã, no centro de saúde de Benfica , em que me relataram uma situação inacreditável. Ter médico, ter enfermeiro, ter apoio são coisas que contam para reduzir a pobreza. E em todas essas, o PS falhou por não ter oposição. Aliás, falhou porque não consegue e falhou também por não ter oposição.

Rui Rio foi-se desculpando com a pandemia para não fazer uma oposição forte...

Vamos pensar no futuro, não vamos perder mais tempo com Rui Rio.

A saúde foi um dos focos no discurso de encerramento do Congresso de Luís Montenegro...

Não percebi por que é que na quarta-feira não aproveitámos a moção de censura do Chega. Obviamente não para votar a favor, mas para ‘bater’ no Governo, como todos os outros partidos fizeram. Há coisas a melhorar, mas havendo coisas a melhorar dificilmente o Congresso podia ter corrido melhor e dificilmente Luís Montenegro podia ter estado melhor face às expectativas. Acho que talvez haja um naipe de ideias demasiado extenso nas sete propostas para todas serem fixadas, mas também estão naquelas sete propostas todas as que são essenciais para fazer alguma mudança e sobretudo para quem diz que não está ali a matriz social-democrata. Disse-o, e disse-o bem, que vamos passar por grandes dificuldades este ano. O nosso crescimento é ilusório porque é um crescimento estatístico face a um grande afundanço depois da pandemia. As pessoas já estão a sentir essas dificuldades com a subida das taxas de juro, com a subida dos preços da energia, com a subida galopante da inflação e vão precisar rapidamente de uma ajuda que não é muito diferente daquela que tiveram quando pararam de trabalhar na pandemia. As situações vão ser absolutamente extraordinárias e uma das coisas que apreciei muito no discurso final de Montenegro foi esta perceção do que já está a acontecer com as pessoas, que é uma consciência que sei que o PS não tem e diz respeito à dificuldade que já existe. No final deste ano, devíamos aproveitar o aumento da carga fiscal para fazer alguma redistribuição, não é caridade. A esquerda acusa sempre a direita de querer substituir a redistribuição por caridade, mas quando se usam os impostos para acorrer aos mais desfavorecidos não se faz caridade, faz-se redistribuição. E isso esteve presente no discurso de Luís Montenegro. E depois tinha duas ou três dificuldades de começar o mandato fora do Parlamento, a quatro anos de distância de umas eleições. E convenhamos que a política é um bocadinho isso. Das coisas que mais me envergonharam na vida foi uma vice-presidente do PSD, a seguir às eleições, dizer que as pessoas se tinham enganado a votar. Essa senhora não tem a pequena ideia do que veio fazer à terra. As pessoas nunca se enganam, têm sempre razão, nós é que não temos sabido chegar às pessoas. Imagino quando vivemos no nosso palácio de cristal isso seja uma surpresa pensar que as pessoas não gostem de nós. Mas é só uma surpresa para quem não conhece as pessoas. Voltando ao que interessa, Luís Montenegro tinha uma dificuldade que é enfrentar quatro anos e fazer política fora do Parlamento, mas até aí esteve muitíssimo bem, ainda melhor.

