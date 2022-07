Homem morre após capotamento de trator

Apesar das tentativas de resgate feitas pelos bombeiros no local, o homem, que ficou debaixo do trator, faleceu no local.





Um homem, de 70 anos, morreu este sábado em Cabeceiras de Basto, em Braga, após ter sido capotado pelo trator que manuseava, informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Apesar das tentativas de resgate feitas pelos bombeiros no local, o homem, que ficou debaixo do trator, faleceu no local. O acidente foi registado após as 6h00 na Rua Central da Reboriça, vila de Cavez.

Estiveram no local os Bombeiros Cabeceirenses, o INEM, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) Fafe e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER de Guimarães), e a GNR.