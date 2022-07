Sete incêndios em curso às 9h00 deste sábado

Sete incêndios, localizados nos distritos de Santarém, Leiria, Bragança, Vila Real, Évora, Lisboa e Leiria estavam em curso às 9h00 deste sábado, segundo dados da Proteção Civil, que apontam para outros 18 em fase de conclusão.

A partir das oito da manhã, quatro incêndios deflagraram nos distritos de Vila Real, Évora, Lisboa e Leiria, segundo dados disponíveis no 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). Os fogos obrigaram à mobilização de 1.798 homens, 554 viaturas e 19 meios aéreos.

Também hoje de manhã, um novo incêndio deflagrou em Vendas Novas, no distrito de Évora, onde se encontram 12 homens, acompanhados por três viaturas, e um outro em Vila Real, no concelho de Santa Marta de Penaguião, na freguesia de justos, com 31 homens, cinco viaturas e um meio aéreo.

Mais ao centro, em Leiria, também começou um outro incêndio, no concelho de Alcobaça, onde se encontram 26 homens, quatro viaturas e um meio aéreo. Em Lisboa, em Torres Vedras, quantro homens um meio aéreo também combatem as chamas que por ali começaram.

O incêndio que se iniciou ontem no distrito de Santarém, em Ourém, ainda se matém ativo e mobiliza 625 homens, 195 viaturas e oito meios aéreos, dizem os dados da ANEPC.

Já em Pombal, Leiria, o incêndio que começou ontem a meio da tarde (16h09), ainda continua a fazer frente aos 257 homens, 73 viaturas e quatro meios aéreos. Em Bragança aconte o mesmo, com o incêndio ativo em Carrazeda de Ansiães, estanfo a combater os fogos 183 homens, 59 viaturas e cinco meios aéreos.