Noite não vai "facilitar" combate aos incêndios, diz ANEPC

A situação metereológica prevista para a noite deste sábado "não deixa muita margem de manobra" para os combates aos incêndios que se encontram ativos em vários distritos do país, informou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

André Fernandes, o comandante nacional, disse, em conferência de imprensa, que há três incêndios que geram uma maior preocupação: um em Ourém, outro em Carrazeda de Ansiães e um terceiro no Vale da Pia. "A situação meteorológica expectável para a noite não nos deixa muita margem de manobra para aquilo que é a tal janela meteorológica expectável durante a noite", disse.

O incêndio que ainda deflagra em Ourém, e que afeta Santarém e Leiria, está a preocupar a Proteção Civil, uma vez que "se dirige numa área com algum povoamento florestal denso", continuou André Fernandes. "Estamos a falar de uma noite com vento com alguma intensidade do quadrante leste, humidades relativas muito baixas e a temperatura mínima acima dos 25 graus, o que não vai facilitar o combate", acrescentou.

No terreno, encontram-se cerca de 13 mil operacionais e, nas últimas 24 horas, o país contabilizou um total de 125 incêndios, ultrapassando o recorde que tinha sido anunciado hoje ao meio dia, de 121 ocorrências.

