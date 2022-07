Oprah Winfrey de luto pelo pai

Morreu esta sexta-feira Vernon Winfrey, aos 88 anos.

O pai da apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, de 68 anos, travava uma batalha contra o cancro revela a imprensa internacional.

Na sua página de Instagram, a comunicadora fez uma homenagem ao progenitor, onde publicou um vídeo tocante.

"Há menos de uma semana homenageamos o meu pai no seu quintal. O meu amigo e cantor de gospel Winttley Phipps saudou-o com uma canção. Ele sentiu o amor e revelou-o até não conseguir mais falar", começou por escrever a apresentador na legenda do vídeo onde se vê o momento.

"Ontem, com a família reunida à sua volta, eu tive a honra sagrada de testemunhar o homem responsável pela minha vida respirar pela última vez. Nós pudemos sentir a paz a entrar na sala com a sua partida. Que essa paz permaneça. Esta tudo bem. Obrigada pelas vossas orações e pensamentos bons", escreveu ainda.