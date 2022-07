Bob Dylan por 1,8 milhões

A música é uma das mais icónicas da carreira do cantor e compositor americano, hoje com 81 anos.





Uma cópia única de uma música do cantor e compositor americano Bob Dylan foi leiloada por quase 1,5 milhões libras, o equivalente a 1,8 milhões de euros, esta quinta-feira, em Londres. Trata-se da primeira gravação de estúdio de Blowin in the Wind, escrita por Dylan, em 1962. Vendida em Ionic Original – uma nova tecnologia de audio em LP – a gravação excedeu o valor estipulado pela conceituada casa de leilões Christie’s, responsável pelo leilão, que fixou o preço em 600 mil libras, cerca de 710 mil euros.

De acordo com o The Guardian, a gravação foi feita em março de 2021, com o colaborador de longa data de Dylan, T Bone Burnett, e apresentada como parte da «venda excepcional» da Christie. Burnett disse esperar que a gravação «ajude a desenvolver um espaço musical no mercado de artes plásticas»: «Eu confio e espero que isto signifique tanto para quem o adquiriu, quanto para todos nós que o fizemos! Que eles a considerem e cuidem como uma pintura ou qualquer outro objeto singular», acrescentou.

Blowin in the Wind é uma das canções mais icónicas de Bob Dylan, que hoje tem 81 anos. A música faz parte do seu segundo disco, The Freewheelin, de 1963, e chegou a entrar no Hall da Fama do Grammy, em 1994. Dez anos depois, em 2004, a revista Rolling Stone classificou-a como a 14.ª entre as «500 maiores músicas de todos os tempos». O clássico foi depois regravado por outros: de Stevie Wonder e Sam Cooke a Dolly Parton.